Помогите пожалуйста с меня лайк за помощь вот задание какие цифры? надо вставить на вверху впустые клетки
Математика
Помогите пожалуйста с меня лайк за помощь вот задание какие цифры? надо вставить на вверху впустые клетки
Ответ(ы):
Гость:
1. 2 4. 2 6. 2 7. 3,2 8. 2
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