Помогите пожалуйста с меня лайк за помощь вот задание какие цифры? надо вставить на вверху впустые клетки

Математика

Помогите пожалуйста с меня лайк за помощь вот задание какие цифры? надо вставить на вверху впустые клетки

Автор: Гость