Реши задачу на одном платье идёт 3м ткани.Сколько платьев можно сшить из 17 ткани?Сколько ткани останется?

Математика

Реши задачу на одном платье идёт 3м ткани.Сколько платьев можно сшить из 17 ткани?Сколько ткани останется?

Автор: Гость