СРОЧНО! За окном у меня полочка- птичья кормушка. На кормушку прилетают синицы и воробьи. До чего же они любопытны! Продолжите текст (+3-4 предложения) так, чтобы получилось: 1) повествование 2) рассуждение

Русский язык
СРОЧНО! За окном у меня полочка- птичья кормушка. На кормушку прилетают синицы и воробьи. До чего же они любопытны! Продолжите текст (+3-4 предложения) так, чтобы получилось: 1) повествование 2) рассуждение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) ОНИ БЫСТРО ПОДЛЕТАЮТ , И ХВАТАЮТ ЕДУ. 2)ПТИЧКАМ ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ ,ПОТОМУ ЧТО  ИМ ХОЛОДНО И ГОЛОДНО НА УЛИЦЕ.
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