СРОЧНО! За окном у меня полочка- птичья кормушка. На кормушку прилетают синицы и воробьи. До чего же они любопытны! Продолжите текст (+3-4 предложения) так, чтобы получилось: 1) повествование 2) рассуждение

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СРОЧНО! За окном у меня полочка- птичья кормушка. На кормушку прилетают синицы и воробьи. До чего же они любопытны! Продолжите текст (+3-4 предложения) так, чтобы получилось: 1) повествование 2) рассуждение

Автор: Гость