Приз решите фотка есть

Математика
Приз решите фотка есть
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А -3  В-3 С-1 Д+4 Это правильно нам такое же кстати задавали 
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