12-5 15-10 50-33 50-9 10-7 50-35 50-19 50-24 50-12 50-8 выбери разности которых уменьшаемоее50 а вычитаемо?? двухзначное число. вычисли их значения,разложив уменьшаемое 50 на удобное слогаемое.

Математика

12-5 15-10 50-33 50-9 10-7 50-35 50-19 50-24 50-12 50-8 выбери разности которых уменьшаемоее50 а вычитаемо?? двухзначное число. вычисли их значения,разложив уменьшаемое 50 на удобное слогаемое.

Автор: Гость