12-5 15-10 50-33 50-9 10-7 50-35 50-19 50-24 50-12 50-8 выбери разности которых уменьшаемоее50 а вычитаемо?? двухзначное число. вычисли их значения,разложив уменьшаемое 50 на удобное слогаемое.
Математика
12-5 15-10 50-33 50-9 10-7 50-35 50-19 50-24 50-12 50-8 выбери разности которых уменьшаемоее50 а вычитаемо?? двухзначное число. вычисли их значения,разложив уменьшаемое 50 на удобное слогаемое.
Ответ(ы):
Гость:
50-33=17 50-35=15 50-19=31 50-24=26 50-12=38
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