3 целых 1/4-3 целых 5/12.Помогите пожалуйста
Математика
3 целых 1/4-3 целых 5/12.Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) 3 1/4 - 3 5/12 = 1/4 - 5/12 = 3/12 - 5/12 = -2/12 = - 1/6.
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