Cos60-корень6*cos30*sin40+ctg30*tg150-tg45 , помогите пожалуйста)

Алгебра
Cos60-корень6*cos30*sin40+ctg30*tg150-tg45 , помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/2-√6*√3/2*sin40+√3*(-1/2)-√2/2=1/2-3√2/2*sin40-√3/2-√2/2= =1/2(1-4√2-3√2sin40)
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