Подумайте какие литературные средства эпитеты сравнения метафоры помогают автору нарисовать. картину на зимней дороге. СРОЧНО 42 Б ДАЮ
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Подумайте какие литературные средства эпитеты сравнения метафоры помогают автору нарисовать. картину на зимней дороге. СРОЧНО 42 Б ДАЮ
Ответ(ы):
Гость:
Волнистые туманы, печальные поляны;дороге зимней, скучной;лунный лик - эпитеты Пробирается луна, стрелка часовая, Отуманен лик.-олицетворения
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