(9,1-X) - 2,8 = 2,9 КАК?1

Гость: Гость:

Раскрываешь скобки, получаешь: 9,1-х-2,8=2,9 Далее все известное вправо, а неизвестное влево: -х=2,9+2,8-9,1 И считаешь: -х=5,7-9,1 -х=-3,4 Делим обе части на (-1) и получаем х=3,4