(9,1-X) - 2,8 = 2,9 КАК?1
Математика
(9,1-X) - 2,8 = 2,9 КАК?1
Ответ(ы):
Гость:
Раскрываешь скобки, получаешь: 9,1-х-2,8=2,9 Далее все известное вправо, а неизвестное влево: -х=2,9+2,8-9,1 И считаешь: -х=5,7-9,1 -х=-3,4 Делим обе части на (-1) и получаем х=3,4
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