Помогите пожалуйсто, практическая по химии. ) 1) С помощью одного реактива распознайте растворы хлорида железа (||) , хлорида калия, хлорида алюминия. 2) распознайте, в какой пробирке находятся растворы: хлорида железа (|||) ...
Химия
Помогите пожалуйсто, практическая по химии. ) 1) С помощью одного реактива распознайте растворы хлорида железа (||) , хлорида калия, хлорида алюминия. 2) распознайте, в какой пробирке находятся растворы: хлорида железа (|||) , сульфата натрия, сульфата алюминия. 3) Проведите реакции, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: Ca(OH)2 = CaCO3 = Ca(HCO3)2 = CaCO3 .
Ответ(ы):
Гость:
.№1 Реактив для распознавания - раствор щелочи (NaOH или KOH) 1. Добавляем небольшое количество щелочи - пробирка, в которой не выпадет осадок, содержит хлорид калия. 2. Добавляем большой избыток щелочи. Пробирка, в которой белый осадок растворился, содержит хлорид алюминия AlCl3. 3, В третьей пробирке, где выпавший бурый осадок не растворился, - хлорид железа FeCl2. №2 1) Хлорида железа(III) - добавить нитрат серебра - белый, творожистый осадок (хлорид серебра). 2) Сульфата алюминия - добавить гидроксид натрия - белый осадок гидроксида алюминия. 3) Сульфата натрия - лакмусом или фенолфталеином. №3 Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCO31) Ca(OH)2 + CO = CaCO3 + H22) CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)23) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + H2O
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