Как правильно? какое-то или какоето
Русский язык
Как правильно? какое-то или какоето
Ответ(ы):
Гость:
Какое-то. То,либо, нибудь всегда через дефис пишутся.
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