Как изменится число вершин ребер и граней выпуклого многогранника если от него отсечь один из многогранных углов
Математика
Как изменится число вершин ребер и граней выпуклого многогранника если от него отсечь один из многогранных углов
Ответ(ы):
Гость:
Обычно в вершине многогранника сходится 3 плоскости. Если эту вершину отрезать, то добавится грань в виде треугольника. Значит, количество граней увеличится на 1, а количество ребер на 3. Число вершин увеличится на 2, потому что одну вершину мы срезаем, а еще 3 добавляется.
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