Решите задачу: два катера одновременно отошли от пристани в противоположных напр??влениях. Скорость первого катера 25км/ ч . На коком расстоянии друг от друга

Математика

Решите задачу: два катера одновременно отошли от пристани в противоположных напр??влениях. Скорость первого катера 25км/ ч . На коком расстоянии друг от друга

Автор: Гость