Решите задачу: два катера одновременно отошли от пристани в противоположных напр??влениях. Скорость первого катера 25км/ ч . На коком расстоянии друг от друга

Математика
Решите задачу: два катера одновременно отошли от пристани в противоположных напр??влениях. Скорость первого катера 25км/ ч . На коком расстоянии друг от друга
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48/2=24 скорость 2 катера (24+25)*4=196 км
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