Подчеркни слова,в которых звуков меньше,чем букв. всемь часов утра.В уютную кухоньку заглядывает весёлое июньское солнце, и по полу бегают проворные солнечные зайчики .из окон льётся ароматное дыхание сада.на столе стоят шесть ...

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Подчеркни слова,в которых звуков меньше,чем букв. всемь часов утра.В уютную кухоньку заглядывает весёлое июньское солнце, и по полу бегают проворные солнечные зайчики .из окон льётся ароматное дыхание сада.на столе стоят шесть синих чашечек .а из носика большого чайника вьётся струйка пара....2 Сделай звуко- буквенный разбор слова lt;lt; серыеgt;gt;.

Автор: Гость