Подчеркни слова,в которых звуков меньше,чем букв. всемь часов утра.В уютную кухоньку заглядывает весёлое июньское солнце, и по полу бегают проворные солнечные зайчики .из окон льётся ароматное дыхание сада.на столе стоят шесть ...
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Подчеркни слова,в которых звуков меньше,чем букв. всемь часов утра.В уютную кухоньку заглядывает весёлое июньское солнце, и по полу бегают проворные солнечные зайчики .из окон льётся ароматное дыхание сада.на столе стоят шесть синих чашечек .а из носика большого чайника вьётся струйка пара....2 Сделай звуко- буквенный разбор слова lt;lt; серыеgt;gt;.
Ответ(ы):
Гость:
Восемь,кухоньку,солнце,шесть,большого.Серые-3 слога,ударение на первом слоге.С(с)-согл.,мягк.,парн.,глух.,парн.Е(э)-гласн.,ударн.Р(р)-согл.,твёрд.,парн.,звонк.,непарн.Ы(ы)-гласн.,безуд.Е(э)-гласн.,безуд.5 букв.5 звуков.
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