Придумать рассказ о выдуманном герое
Литература
Придумать рассказ о выдуманном герое
Ответ(ы):
Гость:
Где то далеко далеко живёт мальчик, который не любил учиться, грубил взрослым.По его внешности можно было определить что он неряха: задание по алгебре написанное налбу, рваные штаны, грязная футболка. Одно только личико было чистеньким и опрятненьким, яркие зелёные глаза, небольшие выразительные губы, большой открытый лоб, светлые волосы. С собой в школу кажды день носил футбольный мяч с которого сыпались ошмётки грязи, из-за чего весь дневник был исписанкрасной ручкой. Но почему он такой? Ещё в малолетнем возрасте родители отдали его в детский дом, но его так никто и не забрал. Сейчас, же мальчик вырос стал великим футболистом, но всё же вспоминает каким был он в подростковом возрасте, грубияном и неряхой, и пообещал себе что его дети небудут такими!
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