Клиентам,купившим 5 рубашек,магазин сделал скидку на 6 рубл к общей сумме. Суолько ??анат заплачено за 75 рубашек? ( Один рубашка стоит 11 рублей)

Математика

Клиентам,купившим 5 рубашек,магазин сделал скидку на 6 рубл к общей сумме. Суолько ??анат заплачено за 75 рубашек? ( Один рубашка стоит 11 рублей)

Автор: Гость