Клиентам,купившим 5 рубашек,магазин сделал скидку на 6 рубл к общей сумме. Суолько ??анат заплачено за 75 рубашек? ( Один рубашка стоит 11 рублей)

Математика
Клиентам,купившим 5 рубашек,магазин сделал скидку на 6 рубл к общей сумме. Суолько ??анат заплачено за 75 рубашек? ( Один рубашка стоит 11 рублей)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
75*11-75:5=810 75*11=825(за 75 рубашек) 75:5=15(скидка) 825-15=810(заплатил)
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