Полезные ископаемые северной америки

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Материк очень богат разнообразными полезными ископаемыми. Это связано с тектоникой и геологическим строением континента. Особенно много в Северной Америке природного газа, каменного и бурого угля, цинка, молибдена. Значительные запасы железной, медной, свинцовой, никелевой руд, кобальта, нефти. Беден материк на марганец, хром, алюминиевое сырье, вольфрам, олово. Почти все залежи каменного угля материка сосредоточенные на территории США и по большей части связанные с отложениями карбона, триаса и мела. Наибольшие залежи угля находятся на западном склоне предгорья Аппалачей — в так называемом Пенсильванском бассейне (район Скрентона), а также в штате Западная Вирджиния. Уголь этих бассейнов принадлежит средним и верхним карбоновым отложениям и имеет высокое качество. Месторождения угля есть также к югу от Больших озер (Иллинойский и Миссисипский бассейны). Значительную промышленную ценность имеет триасовый уголь южного запада Аппалачей (штат Алабама). На западе Северной Америки, в районе Скалистых гор и в отдельных местах Большого Бассейна, залегает каменный уголь, который принадлежит к формации верхнего мела.