Найти производную функции y= -4x-4x^3/4 !!!!!!
Математика
Найти производную функции y= -4x-4x^3/4 !!!!!!
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