Из одного села одновременно в противоположных направлениях выехал велосепедист ?? вышел пешеход скорость пешехода 70 М. /мин. А велосепедиста в 3 раза больше через какое время расстояние между ними будет 840км

Математика
Из одного села одновременно в противоположных направлениях выехал велосепедист ?? вышел пешеход скорость пешехода 70 М. /мин. А велосепедиста в 3 раза больше через какое время расстояние между ними будет 840км
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*3=210 км/ч-Скорость велосепедиста 840/(70+210)=3 ч Ответ:Через 3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Напряжение на концах проводника 12В, его сопротивление 6 Ом. Чему равна сила тока?
Ответить
Математика
Решите по максимуму.
Ответить
Математика
Решите уравнение: 2(3x-5)-3(1-2x)-4X=-3 понятней если можно...
Ответить
Математика
1334 сррчно срочно срочноо
Ответить
Английский язык
Определите функцию выделенных слов в предложении(Subject-S,Object-O) и составьте вопросы ?? ним. 1.(Paul) didn't phone yesterday. 2.I remembere...
Ответить