Из одного села одновременно в противоположных направлениях выехал велосепедист ?? вышел пешеход скорость пешехода 70 М. /мин. А велосепедиста в 3 раза больше через какое время расстояние между ними будет 840км

Математика

Из одного села одновременно в противоположных направлениях выехал велосепедист ?? вышел пешеход скорость пешехода 70 М. /мин. А велосепедиста в 3 раза больше через какое время расстояние между ними будет 840км

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