Из одного села одновременно в противоположных направлениях выехал велосепедист ?? вышел пешеход скорость пешехода 70 М. /мин. А велосепедиста в 3 раза больше через какое время расстояние между ними будет 840км
Математика
Из одного села одновременно в противоположных направлениях выехал велосепедист ?? вышел пешеход скорость пешехода 70 М. /мин. А велосепедиста в 3 раза больше через какое время расстояние между ними будет 840км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*3=210 км/ч-Скорость велосепедиста 840/(70+210)=3 ч Ответ:Через 3 часа
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