Решите уравнение: 2(3x-5)-3(1-2x)-4X=-3 понятней если можно...
Математика
Решите уравнение: 2(3x-5)-3(1-2x)-4X=-3 понятней если можно...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-10-3+6х-4х=-3 8х=-3+13 8х=10 х=10/8=1 2\8=1 1/4
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