Разложите на множители (вынесение общего множителя за скобку) 1) a^2(x-1)-b(1-x) 2) m^2(a-2)+n(2-a) 3) 2x(a-b)-3y(b-a) 4) 5(x-3)-a(3-x)
Алгебра
Разложите на множители (вынесение общего множителя за скобку) 1) a^2(x-1)-b(1-x) 2) m^2(a-2)+n(2-a) 3) 2x(a-b)-3y(b-a) 4) 5(x-3)-a(3-x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (a²+b)(x-1) 2) (m²-n)(a-2) 3) (2x+3y)(a-b) 4) (5+a)(x-3)
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