При интерференции двух монохроматических лучей с длиной волны 2 мкм. максимум инт??нсивности света наблюдается если разность хода лучей сставляет 1 мкм 4 мкм 4,5 мкм 5 мкм
Физика
При интерференции двух монохроматических лучей с длиной волны 2 мкм. максимум инт??нсивности света наблюдается если разность хода лучей сставляет 1 мкм 4 мкм 4,5 мкм 5 мкм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимум наблюдается если разность хода равна целому числу волн. В данном случае ответ 4 мкм.
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