При интерференции двух монохроматических лучей с длиной волны 2 мкм. максимум инт??нсивности света наблюдается если разность хода лучей сставляет 1 мкм 4 мкм 4,5 мкм 5 мкм

Физика

При интерференции двух монохроматических лучей с длиной волны 2 мкм. максимум инт??нсивности света наблюдается если разность хода лучей сставляет 1 мкм 4 мкм 4,5 мкм 5 мкм

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