Железников Чучело Как вы оотносится к поступку Сомова?

Гость: Гость:

Я прочитала повесть В. Железникова «Чучело» Главным героем в этом произведении является Лена Бессольцева, перед которой встает проблема изгнания из общества. Лена была довольно милой девочкой, довольно доброй и не очень красивой, но дело в том, что она была не такой, как все, и таким людям не очень легко жить в обществе. И из-за того, что она приняла вину любимого ею человека на себя, класс во главе с Железной Кнопкой прибег к травле, и двенадцатилетняя девочка стала изгоем. Вообще дети очень жестоки и неправильно относятся к людям, не таким, как они. Дети не понимают, какую боль они причиняют таким людям. Так же и этот класс посчитал Лену предателем и объявил ей бойкот, но помимо бойкота ее травили. Когда ее гоняли по городу, она испытывала такое жуткое ощущение, как будто она лиса, а за ней гонятся злые собаки. У Лены был один – единственный друг, из-за любви к которому она и приняла его вину на себя. Лена считала его очень храбрым и сильным человеком, и он обещал ей во всем признаться классу, но ее продолжали травить. Было очень много ситуаций травли, и Сомов ни в чем ни признавался. Я считаю, что Сомов был человеком жалким и мелким и что ради положения в обществе он предал близкого человека. Он испортил жизнь Лене ради того, чтобы занимать лидирующее место в классе. Он был мерзким трусом. После разочарования в Диме, Лена начала проявлять волю. Лену достало это все, и она приняла решение уехать из города. Лену компания Мироновой обзывала чучелом, и она, чтобы утвердить это звание, предприняла отважный поступок: постриглась налысо, но помимо детей, Лену не любили и некоторые взрослые. Например, тетя Клава, которая считала, что из-за Лены ее сын не поехал в Москву к отцу. Но после рассказа Лены парикмахерша поняла свою ошибку и согласилась подстричь ее. Дети из класса думали, что Лена уезжает из-за страха, но это было не так. И все ребята поняли, что Лена победила. И когда она отказалась объявлять бойкот Сомову, стало ясно, что она выше их. И несмотря на жуткое отношение Сомова и его предательство, она не объявила ему бойкот. Другой бы человек на ее месте загнал бы Диму в угол и как следует врезал. Да, Лена победила! Ребятам стало стыдно, и их учительнице тоже, но у каждого поступка есть своя цена, и тут цена довольно большая: Лена навсегда покинула город, дедушка оставил свое любимое дело, и самое главное, пострадала психика Лены. И к тому же Лена слишком рано познала, что такое быть изгоем, а это не каждый познает. И кто знает, что с ней будет в будущем. Я считаю, что Лена еще слабо отреагировала на унижение класса, но, самое главное, она не потеряла самообладание и стала не по годам старше.