Составьте повествавательные предложения.Например:Мокрый,тающий,последний !!!
Русский язык
Составьте повествавательные предложения.Например:Мокрый,тающий,последний !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДМокрый дрожащий от холода Игорь побежал домой греться. Тающийся снег весной превращается в воду.(это элементарное предложение. ) Последний ряд нашей школы самый чистый.
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