В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня Раст..рать Подск..чить Р..сток Приг..реть Парад..ксальный

Гость: Гость:

1). Для начала вставим буквы. Растирать, подскочить, росток, пригореть, парадоксальный. 2). Определим корень каждого слова. Растирать - корень "стир", подскочить - корень "скоч", росток - корень "рост", пригореть - корень "гор", парадоксальный - корень "парадокс". 3). Подбираем проверочные слова. Растирать - стирка, подскочить - отсутствует, росток - рост, пригореть - отсутствует, парадоксальный - парадокс. 4). Проверяемая безударная гласная в корне у таких слов: растирать, росток, парадоксальный.