Разложите на множители (вынесение общего множителя за скобку) А) x(x-4)-3(4-x) Б) a(b-5)+2(5-b) В) p(p-1)-4(1-p) Г) 6(x-2) +x(2-x)

Алгебра

Разложите на множители (вынесение общего множителя за скобку) А) x(x-4)-3(4-x) Б) a(b-5)+2(5-b) В) p(p-1)-4(1-p) Г) 6(x-2) +x(2-x)

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