Разложите на множители (вынесение общего множителя за скобку) А) x(x-4)-3(4-x) Б) a(b-5)+2(5-b) В) p(p-1)-4(1-p) Г) 6(x-2) +x(2-x)
Алгебра
Разложите на множители (вынесение общего множителя за скобку) А) x(x-4)-3(4-x) Б) a(b-5)+2(5-b) В) p(p-1)-4(1-p) Г) 6(x-2) +x(2-x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)х (х-4)+3 (х-4)=(х-4)(х+3) б)a (b-5)-2 (b-5)=(b-5)(a-2) в)р (р-1)+4 (р-1)=(р-1)(р+4) г) 6 (х-2)-х (х-2)=(х-2)(6-х)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня Раст..рать Подск..чить Р..сток Приг..реть Парад..ксальный
Қазақ тiлi
Көп нүктенің орына қажетті сөздерді жазыңдар. Етістіктердің астын сызыңдар. 1. Менің киім ... үйренгім келеді. 2. Қолөнермен айналычу маған ... .3....
Математика
1)Найдите длину экватора если диаметр земли равен 12742 км 2) сумма вертикальных угл??в равна 210 градусов Найдите эти углы
Английский язык