Пожалуйста объясните правило COMPLEX OBJECT / Сложное Дополнение.

The Complex object - это конструкция, которая состоит из: - Существительное в общем падеже ( noun in a common case), или местоимения в объектном падеже (pronoun in an object case)+ infinitiv. e.g. I saw him cross the street. e.g. I want you to go to shop. Формула: - VERB+OBJECT+INFINITIV