Пожалуйста объясните правило COMPLEX OBJECT / Сложное Дополнение.
Английский язык
Пожалуйста объясните правило COMPLEX OBJECT / Сложное Дополнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The Complex object - это конструкция, которая состоит из: - Существительное в общем падеже ( noun in a common case), или местоимения в объектном падеже (pronoun in an object case)+ infinitiv. e.g. I saw him cross the street. e.g. I want you to go to shop. Формула: - VERB+OBJECT+INFINITIV
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