Задача номер 4,номер 7. нажмите на фото.

Математика
Задача номер 4,номер 7. нажмите на фото.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120*3=360 (деталий) изготавливали на новом станке 2)360-120=240(д) Ответ:на 240 деталий больше
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