Сколько должно быть палочек,чтобы можно было разложить их поровну на 4 кучки?посторайся найти несколько решений

Математика

Сколько должно быть палочек,чтобы можно было разложить их поровну на 4 кучки?посторайся найти несколько решений

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