Сколько должно быть палочек,чтобы можно было разложить их поровну на 4 кучки?посторайся найти несколько решений

Математика
Сколько должно быть палочек,чтобы можно было разложить их поровну на 4 кучки?посторайся найти несколько решений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4палочки. 8 палочек. 12,16,20.
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