Из одного слова по три предложения составте пожалуйста слова: огонёк; тюль; расцвести.

Русский язык
Из одного слова по три предложения составте пожалуйста слова: огонёк; тюль; расцвести.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда разожгли костёр запылал огонёк.Вдали путники увидели огонек.Наступил тихий декабрьский вечер, и возле старого дома зажегся рыжеватый огонек фонаря.------------------------------------------------Мы пошли в магазин и мама купила новую тюльМы повесили тюль на окноНа окне весит красивая тюль-------------------------------------------------------Расцвёл большой подсолнухЦветок посаженный моей мамой наконец то расцвел.я видела как расцветает Красный Цветок.                      

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