Преобразуйте отглагольные прилагательные в причастия,подбирая зависимые слова.(??ример: кошеные травы - кошенные на заре травы) мощеная дорога,раненый боец,ношеные вещи,моченые яблоки,соленые огурцы,крашеный забор,беленая хата.

Русский язык
Преобразуйте отглагольные прилагательные в причастия,подбирая зависимые слова.(??ример: кошеные травы - кошенные на заре травы) мощеная дорога,раненый боец,ношеные вещи,моченые яблоки,соленые огурцы,крашеный забор,беленая хата.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощеная асфальтом дорога Раненый в бою боец Ношеные братом вещи Моченые в воде яблоки Соленые (ударение на о) бабушкой огурцы Крашеный дедом забор Беленая малярами хата
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