Из перечисленных животных отметьте тех, которые имеют два круга кровообращения а) Чесночница обыкновенная б)карп зеркальный в)ланцетник азиатский г)Агама кавказская

Биология
Из перечисленных животных отметьте тех, которые имеют два круга кровообращения а) Чесночница обыкновенная б)карп зеркальный в)ланцетник азиатский г)Агама кавказская
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант б)   Другие не могут. только у зеркального карпа именно два круга кравообращения
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