Из почтового отделения в деревни, которые находятся в противоположных направлениях, одновременно вышли два почтальона. Один шёл со скоростью 5км/ч, а другой- 3км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 24км?

Математика

Из почтового отделения в деревни, которые находятся в противоположных направлениях, одновременно вышли два почтальона. Один шёл со скоростью 5км/ч, а другой- 3км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 24км?

Автор: Гость