Из почтового отделения в деревни, которые находятся в противоположных направлениях, одновременно вышли два почтальона. Один шёл со скоростью 5км/ч, а другой- 3км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 24км?
Математика
Из почтового отделения в деревни, которые находятся в противоположных направлениях, одновременно вышли два почтальона. Один шёл со скоростью 5км/ч, а другой- 3км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 24км?
Ответ(ы):
Гость:
5+3 скорость двух почтальонов 24:8=3 часа
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