2 лыжника вышли одновременно из одного пункта в противоположных направлениях Ско??ость одного лыжника 15 км в час а другого 10 км в час на сколько километров они удаляются друг от друга за один час за 2 часа за 3 часа

Математика
2 лыжника вышли одновременно из одного пункта в противоположных направлениях Ско??ость одного лыжника 15 км в час а другого 10 км в час на сколько километров они удаляются друг от друга за один час за 2 часа за 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 15+10=25(км/ч)- скорость обоих. 2) 25*2=50(км)- за 2 часа. 3) 25*3=75(км)- за 3 часа. 4) 25*1=25(км) за час.
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