2 лыжника вышли одновременно из одного пункта в противоположных направлениях Ско??ость одного лыжника 15 км в час а другого 10 км в час на сколько километров они удаляются друг от друга за один час за 2 часа за 3 часа

Математика

2 лыжника вышли одновременно из одного пункта в противоположных направлениях Ско??ость одного лыжника 15 км в час а другого 10 км в час на сколько километров они удаляются друг от друга за один час за 2 часа за 3 часа

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