Помогите дам 20б Что больше: 15% от 35 или 35% от 16
Математика
Помогите дам 20б Что больше: 15% от 35 или 35% от 16
Ответ(ы):
Гость:
35*.015=5.25 16*0.35=5.6 1е<2е число
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