Пожалуйста прошу расставьте запятые и грамматические основы выделите Я обратил внимание на странные знаки на стенах домов объяснить значение которых не мог
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Пожалуйста прошу расставьте запятые и грамматические основы выделите Я обратил внимание на странные знаки на стенах домов объяснить значение которых не мог
Ответ(ы):
Гость:
Я обратил внимание на странные знаки, на стенах домов, объяснить значение , которых не мог
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