Пожалуйста прошу расставьте запятые и грамматические основы выделите Я обратил внимание на странные знаки на стенах домов объяснить значение которых не мог

Русский язык
Пожалуйста прошу расставьте запятые и грамматические основы выделите Я обратил внимание на странные знаки на стенах домов объяснить значение которых не мог
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я обратил внимание на странные знаки, на стенах домов, объяснить значение , которых не мог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Найдите сумму чисел от 100 до 200 кратных 17 на паскале через цикл for
Ответить
Русский язык
Пес весело поют рыжие разделить на слоги
Ответить
Математика
Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф иногда купаются в озере. Ниф-Ниф купается раз в 2 дня, Наф-??аф купается раз в три дня, Наф-Наф раз в пять дней. Сегодня...
Ответить
Математика
Ответы не совпадаются! Как решить столбиком числа : 203-20,809. Как записать столбиком ?!!
Ответить
Математика
Объем куба равен 4096 см в кубе.Чему равна площадь его поверхности?
Ответить