Пожалуйста прошу расставьте запятые и грамматические основы выделите Я обратил внимание на странные знаки на стенах домов объяснить значение которых не мог

Русский язык

Пожалуйста прошу расставьте запятые и грамматические основы выделите Я обратил внимание на странные знаки на стенах домов объяснить значение которых не мог

Автор: Гость