Пес весело поют рыжие разделить на слоги

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Пес весело поют рыжие разделить на слоги
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Автор: Гость
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Гость:
Пёс ( 1 слог ) ве-се-ло ( 3 слога ) по-ют ( 2 слога ) ры-жи-е ( 3 слога )
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