Варили Куліш і купували сіль визволяли наречених і гуляли на весіллі А ще вони. ... а) картоплю копали б) побратимів рятували в)гречку сіяли г)інопланитян зустрічали д)Америку відкривали

Українська література

Варили Куліш і купували сіль визволяли наречених і гуляли на весіллі А ще вони. ... а) картоплю копали б) побратимів рятували в)гречку сіяли г)інопланитян зустрічали д)Америку відкривали

Автор: Гость