Варили Куліш і купували сіль визволяли наречених і гуляли на весіллі А ще вони. ... а) картоплю копали б) побратимів рятували в)гречку сіяли г)інопланитян зустрічали д)Америку відкривали
Українська література
Варили Куліш і купували сіль визволяли наречених і гуляли на весіллі А ще вони. ... а) картоплю копали б) побратимів рятували в)гречку сіяли г)інопланитян зустрічали д)Америку відкривали
Ответ(ы):
Гость:
Г. инопланетян встречали.
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