Из поселка Дубки вышли одновременно в противоположных направлениях две машины скорость одной машины 60 километров в час а скорость другой 70 километров в час Какое расстояние будет между машинами через 3 часа решение 2 способами

Математика

Из поселка Дубки вышли одновременно в противоположных направлениях две машины скорость одной машины 60 километров в час а скорость другой 70 километров в час Какое расстояние будет между машинами через 3 часа решение 2 способами

Автор: Гость