Из поселка Дубки вышли одновременно в противоположных направлениях две машины скорость одной машины 60 километров в час а скорость другой 70 километров в час Какое расстояние будет между машинами через 3 часа решение 2 способами
Математика
Из поселка Дубки вышли одновременно в противоположных направлениях две машины скорость одной машины 60 километров в час а скорость другой 70 километров в час Какое расстояние будет между машинами через 3 часа решение 2 способами
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Способ№1 1. 70+60=130км/ч. 2. 130*3=390км. Ответ: 390km будет расстояние, через 3 часа. Способ№2 1. 70*3=210 2.60*3=180 3. 210+180=390km Ответ: 390km будет расстояние, через 3 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В правой руке Дима держал 5 руб. в левой 3 руб. Поставь вопрос так чтобы задача решалась вычитанием решить задачу
История
Могла ли русская крестьянская община действительно стать основой создания социа??истического общества в России?
Информатика
В КУМИРЕ Решить задачу: Ввести два целых числа, найти их произведение, не использ??я операцию умножения. Пример: Введите два числа: 4 15 4*15=60 ...