Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста . через 2 ч расстояние между ними было равно 44 км . скорость одного из велосипедистов равна 12 км/ч . с какой скоростью двигался другой велосипед...

Математика
Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста . через 2 ч расстояние между ними было равно 44 км . скорость одного из велосипедистов равна 12 км/ч . с какой скоростью двигался другой велосипедист ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12×4=24 (км) проехал 1 велосипедист 2) 44-24=20 (км) проехал 2 велосипедист 3) 20÷2= 10 (км/ч) скорость 2 велосипедиста ответ: 10км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите! y=2,5x-? Какая это функция?Линейная или прямая пропорциональность?
Ответить
Математика
X+2=18 X*4=32 X*2=18 X:8=4 X:2=8 X+8=32 допоможіть
Ответить
Математика
1 м 6 дм= орнектеп корсет
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста ,не могу придумать *Рассказ-текст*О поступке животного.
Ответить
Другие предметы
Акчараклар сочинение на татарском напишите пожалуйста)
Ответить