Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста . через 2 ч расстояние между ними было равно 44 км . скорость одного из велосипедистов равна 12 км/ч . с какой скоростью двигался другой велосипед...

Математика

Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста . через 2 ч расстояние между ними было равно 44 км . скорость одного из велосипедистов равна 12 км/ч . с какой скоростью двигался другой велосипедист ?

Автор: Гость