Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста . через 2 ч расстояние между ними было равно 44 км . скорость одного из велосипедистов равна 12 км/ч . с какой скоростью двигался другой велосипед...
Математика
Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста . через 2 ч расстояние между ними было равно 44 км . скорость одного из велосипедистов равна 12 км/ч . с какой скоростью двигался другой велосипедист ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12×4=24 (км) проехал 1 велосипедист 2) 44-24=20 (км) проехал 2 велосипедист 3) 20÷2= 10 (км/ч) скорость 2 велосипедиста ответ: 10км/ч
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