Срочно!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .Что заставляло жителей Великобритании и других е??ропейских стран отправляться в опасное путешествие по морю в Америку?

История
Срочно!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .Что заставляло жителей Великобритании и других е??ропейских стран отправляться в опасное путешествие по морю в Америку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желания узнать что там происходит .как там живут люди, есть ли что то полезное для них и т.д.
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