Составить 2 простых и 2 сложных предложения о Родине
Русский язык
Составить 2 простых и 2 сложных предложения о Родине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу на родине,я люблю ее. я родилась на родине,я люблю ее. я живу на родине. я родилась на родине.
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