Скаждым днем все крепче морозы
Русский язык
Скаждым днем все крепче морозы
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Гость:
И как понять эту фразу скаждым днем все крепче морозы
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