Скаждым днем все крепче морозы

Русский язык
Скаждым днем все крепче морозы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И как понять эту фразу скаждым днем все крепче морозы
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