Мятлик как выглядят его корни? сколько стеблей? Какие они? какие листья? как они прикрепляются к стеблю? Как выглядят цветки? Есть ли плоды?Какие они?

Гость: Гость:

Мятлик. Мятлик -многочисленный род многолетних , реже однолетних растений из семейства злаков класса однодольных . Данный род объединяется около 300 видов , произрастающих в зонах с умеринным и холодным климатом северных и южных полушарий Земли . Встречаются также в тропическом поясе исключительно в горной местности. Эти растения ра положены на лугах , в степях, реже произрастают в лесах , в тундрах , полупустынях . В зоне степей матлики имеют первостепенное значение в формировании фитоценоза . На территории стран СНГ встречается 84 вида во всех климатических поясах , кроме крайнего севера . Такие представители рода , как Мятлик луговой и болотный , введены в культуру как ценные пасбещные и сенокосные растения . Все виды Мятлик хорошо растут на плодородных , рыхлых почвах в областях с умеренно влажным климатом . Матлики относительно засухоустойчивые и холодостойкие , выдерживают затопление талыми водами до одного месяца Строение. Это многолетние , реже однолетние травянистые растения . Корневая система мочковатая , обычно имеются ползучие подземные побеги , реже они отсутствуют. Растения, лишёных подземных побегов , формируют густые дерновины . Стебель Мятлика прямостоячий , у некоторых видов гладкий , у других шероковатый его высота составляет 0,1 до 1,2 м . Листовые пластинки плоские , длинные и узкие , шириной от 1 до 12 мм с линейным жилкованием . В месте прикрепления листьев к стеблю имеются замкнутые листовые влагалища , которые могут быть шероховатые либо гладкие . Цветки Мятлика формируют верхушечные соцветия - колоски длина которых составляет от 3 до 10 мм . Каждый колосок включает 2-8 однополых цветков . Колоски собраны в метелки , которые обычно бывают раскидистыми , реже густыми и сжатыми . Длина метелок у разных видов Мятлика варьируют от 1,5 до 30 см . Колосковые чешуи перепончатые либо кожисто-перепончатые , различной формы - от ланцетной до яйцевидной с острым или туповатым краем . В каждом из цветков , формирующий соцветие , имеются по три тычинки с пыльником длиной до 3 мм . Мятлик опыляется перекрестно, возможно самоопыление . Плод Мятлика - зерновая , имеющая продолговатую или эллипсолидальную форму . Плоды с семенами по мере созревания попадают в месте цветочными чешуями . Только у Мятлика жироводящего вместо семян в соцветиях образуются такие органы размножения , как мелкие луковички . Значение: Все представители данного рода являются прекрасными пасбищными и сенокосными растениями. В культуру был введён Мятлик луговой как ценное интересное кормовое растение , использующееся для создания культурных пастбищ , предназначенных для длительного пользования . До появления метелок в смешанных посевах Мятлик луговой хорошо поедается скотом. В течение пасбищного сезона происходит 4-5 циклов стравливания , так как эти растения быстро отрастают . Также это растение считается хорошей газонной травой . Кроме данного вида , хорошими сенокосными растениями являются Мятлики болотные и обыкновенные . В засушливых регионах южных областей важное значение как кормовая культура имеет Мятлики луковичный , а на высокогорных пасбищах - Мятлики длиннолистные , альпийский сизый . Мятлик однолетний , на ряду с луговым пригоден для создания газонов , но также является злостным сорняком полей , парков и садов . Вид Мятлик сплюснутый используется для закрепления отвалов шахт и различных насыпей.