О чём рассказала своему мужу Алена Дмитриевна ? каким человеком она предстаёт по характеру , душевному складу?

Литература
О чём рассказала своему мужу Алена Дмитриевна ? каким человеком она предстаёт по характеру , душевному складу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она рассказала ему о том,что его похитил Кирибеевич-опричник.Он предлагал ей богатства,чтобы она стала его женой,но она отказывалась и убежала.А насчет характера я не знаю
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