Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода. Через 3 ч расстояние между ними было равно 27 км. Один из них шел со скоростью 4 км/ч. С какой скоростью шел второй пешеход?

Математика

Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода. Через 3 ч расстояние между ними было равно 27 км. Один из них шел со скоростью 4 км/ч. С какой скоростью шел второй пешеход?

Автор: Гость