Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода. Через 3 ч расстояние между ними было равно 27 км. Один из них шел со скоростью 4 км/ч. С какой скоростью шел второй пешеход?
Математика
Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода. Через 3 ч расстояние между ними было равно 27 км. Один из них шел со скоростью 4 км/ч. С какой скоростью шел второй пешеход?
Ответ(ы):
Гость:
27/3=9км 9-4=5км /ч Ответ:скорость второго-5км/ч
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