Из поселка одновременно виодном направлении выехали два всадника. Скорость одного из них равна 160 метров в минуту у другого 190 метров в минуту. Каково будет расстояние между ними если первый всадник проедет 960 метров в пути?

Математика

Из поселка одновременно виодном направлении выехали два всадника. Скорость одного из них равна 160 метров в минуту у другого 190 метров в минуту. Каково будет расстояние между ними если первый всадник проедет 960 метров в пути?

Автор: Гость