Из поселка одновременно виодном направлении выехали два всадника. Скорость одного из них равна 160 метров в минуту у другого 190 метров в минуту. Каково будет расстояние между ними если первый всадник проедет 960 метров в пути?

Математика
Из поселка одновременно виодном направлении выехали два всадника. Скорость одного из них равна 160 метров в минуту у другого 190 метров в минуту. Каково будет расстояние между ними если первый всадник проедет 960 метров в пути?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
190-60=30 960:30=31 мин если что не так скажи ок
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