Обозначить орфограммы в предложении:за школой снежная гора.
Русский язык
Обозначить орфограммы в предложении:за школой снежная гора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За школой снежная гора. За(с большой буквы) школой (Окончание ой) снежная (окончание ая Вопрос какая?) гора( безударная о,проверяем словом Горы)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите строку в которой все слова сущ. имеющие только форму ед. ч 1 молодость,скорось,трость 2кость,бодрось,локоть 3юность,леность,полость ...
Математика
Русский язык