Обозначить орфограммы в предложении:за школой снежная гора.

Русский язык
Обозначить орфограммы в предложении:за школой снежная гора.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За школой снежная гора. За(с большой буквы) школой (Окончание ой) снежная (окончание ая Вопрос какая?) гора( безударная о,проверяем словом Горы)
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