Сумма 5 разных натуральных чисел равна 17 Сколько разных значений Может набуты их добуток

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Берем первые пять натуральных числа 1,2,3,4,5 их сумма = 15 если взять последовательность начиная с двойки 2,3,4,5,6, то сумма 20. Значит первые четыре числа остаются неизменными , а до 17 мы добираем меняя последнее число. В итоге получаем последовательность 1,2,3,4,7 и ее сумма будет 17, а произведение может быть только одно = 168.