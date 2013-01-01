Какова высота Эйфелевой башни
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Какова высота Эйфелевой башни
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Гость:
Первоначально Эйфелева башня возвышалась на300,65 м над уровнем земли. Высота вместе с новой антенной составляет 324 метра
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